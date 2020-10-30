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КИЕВ

В Бабьем Яру вандалы разбили памятную плиту с именами участников ОУН

Походная группа ОУН, имена участников которой нанесены на разбитой памятной плите в Бабьем Яру, была расстреляна немцами в 1941–1942 годах.

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Акты вандализма в Бабьем Яру происходили и раньше
Акты вандализма в Бабьем Яру происходили и раньше
Фото: depositphotos.com

В Бабьем Яру в Киеве вандалы разбили памятную плиту с именами участников походной группы Организации украинских националистов. Об этом 30 октября на своей странице в Facebook сообщил председатель ОУН Богдан Червак.

"В Бабьем Яру совершен акт вандализма. Так называемые неизвестные лица разбили памятную плиту, на которой увековечены имена участников походной группы ОУН, которых немцы расстрелы в 1941–1942 годах. Памятная плита, кстати, размещена возле памятного креста, установленного в 1992 году в честь [украинской поэтессы, члена ОУН] Елены Телиги и украинцев – жертв Бабьего Яра", – написал Червак.

Он отметил, что подобные инциденты происходили и раньше.

"Уже не первый раз порочится святое для каждого украинца место. Памятный крест неоднократно поджигали, пытались срезать, плиты разбивали и обливали краской", – сказал председатель ОУН.

Он подчеркнул, что полиция ни разу не находила злоумышленников.

По мнению Червака, акт вандализма совершили "враги независимой Украины, которые боятся украинских националистов даже мертвыми".

"Плиту восстановим, память сохраним, врагов накажем!" – добавил Червак.

https://www.facebook.com/bogdanchervak/posts/4119048981462596

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В Бабьем Яру были расстреляны более 600 членов ОУН, в том числе Телига.

Теги: Украина, вандализм, ОУН, националисты, Бабий Яр, Богдан Червак
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