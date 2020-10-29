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Мемориальный центр "Бабий Яр" и режиссер Лозница представляют совместный документальный проект "Бабий Яр. Контекст"

Проект "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы будет состоять из 20–25 эпизодов, смонтированных из архивных материалов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лозница: Такая работа необходима, чтобы Бабий Яр из места забвения преобразился в место памяти
Лозница: Такая работа необходима, чтобы Бабий Яр из места забвения преобразился в место памяти
Фото: depositphotos.com

Мемориальный центр "Бабий Яр" и режиссер Сергей Лозница представляют совместный документальный проект "Бабий Яр. Контекст". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Данный проект станет частью экспозиции будущего музея, посвященного трагедии Бабьего Яра.

"Проект будет состоять из 20–25 эпизодов, смонтированных из архивных материалов, снятых в период с 1941-го – начиная с вторжения нацистов на территорию СССР – по 1966 год, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру. Каждый эпизод – законченный сюжет, прямо или косвенно связанный с трагедией Бабьего Яра", – говорится в сообщении.

Лозница также планирует смонтировать из этих эпизодов полнометражный документальный фильм для проката в кинотеатрах.

"Я занимаюсь темой Бабьего Яра много лет, изучаю архивы, готовлю игровой фильм о событиях лета – осени 1941 года. Благодаря участию Мемориального центра, у меня есть возможность собрать воедино весь корпус сохранившихся киноматериалов, прямо или косвенно связанных с трагедией Бабьего Яра. Полагаю, что такая работа необходима для того, чтобы киевский Бабий Яр из места забвения преобразился в место памяти", – отметил режиссер.

В проекте будут использованы материалы из Центрального государственного кинофотофоноархива Украины имени Пшеничного, Федерального архива Германии, Российского государственного архива кинофотодокументов, земельных архивов Германии и частных архивов.

"Материала много – проект будет развиваться. Например, в архиве в Красногорске я нашел материалы не только киевского процесса о злодеяниях нацистов, о котором мало кто знает и который проходил в 1946 году, но и по харьковскому и мариупольскому процессах и т.д. Эти процессы документировались, но только часть была представлена публике. С ним мы сейчас работаем", – сказал Лозница.

Сейчас на сайте Мемориального центра представлены три эпизода:

  • "Строительство в Бабьем Яру" (посвященный Куреневской трагедии). 2 декабря 1952 года Киевским горисполкомом было принято решение о замыве отрогов Бабьего Яра отходами производства кирпичных заводов;
  • "Куреневская трагедия". 13 марта 1961 года в 8.30 прорвалась дамба, построенная для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами;
  • "Ганс Изенман". Показания обер-ефрейтора дивизии СС "Викинг" Ганса Изенмана на судебном процессе по делу №1679 "О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР" в Киеве 19 января 1946 года.

Ежемесячно новые эпизоды будут доступны на странице документального проекта "Бабий Яр. Контекст" на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Украина, СССР, оккупация, Сергей Лозница, евреи, нацисты, Бабий Яр
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