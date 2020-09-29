Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подписали соглашение о необходимости сохранения и восстановления памяти о трагедии Бабьего Яра. Подписание состоялось на месте, где будет возведен будущий мемориал.

29 сентября по случаю 79-й годовщины трагедии Бабьего Яра правительство Украины и мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщается на странице мемориального центра в Facebook.

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписи под документом поставили министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и член наблюдательного совета мемориального центра, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер. Подписание состоялось непосредственно на месте, где будет возведен будущий мемориал.

В меморандуме указано, что сохранение и восстановление памяти о трагедии Бабьего Яра как символа Холокоста и других трагедий Второй мировой войны, является неотъемлемой составляющей памяти еврейского народа, национальной памяти украинского народа, а также других народов мира, которые стали жертвами и свидетелями преступлений нацистского режима.

"Нельзя забывать трагедию Бабьего Яра. Мы понимаем, что это история не только Украины и еврейского народа, это трагическая история всего мира. Люди, особенно молодежь, должны иметь возможность прийти и увидеть место, где были расстреляны тысячи евреев, чтобы осознать одну из крупнейших трагедий ХХ века. Мы все должны понимать, что повторения этого нельзя допустить ни в современном мире, ни в будущем", – сказал Зеленский.

"Это нельзя назвать бедствием, подобным урагану или наводнению. Это было одним из самых массовых убийств в истории. Но потом было совершено еще одно преступление – преступление сокрытия и забвения, чтобы мир никогда об этом не узнал. Вот почему сегодняшняя церемония столь важна. Наконец мы подходим ко времени, когда эти замученные души будут отмечены мемориальным музеем Холокоста мирового уровня", – подчеркнул Лаудер.

Приветствуя и поддерживая инициативу создания мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", обе стороны признали необходимость объединения усилий украинского общества, государства, международного сообщества, международных и украинских организаций, направленных на сохранение и восстановление исторической памяти, чтобы она стала постоянным напоминанием о цене, которую люди платят ради мира, говорится в сообщении центра.

На открытии масштабной аудиовизуальной инсталляции мемориального центра, которая прошла после церемонии почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра, присутствовали представители власти, религиозных организаций, деятели культуры, дипломаты, общественные деятели.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.