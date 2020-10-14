Центр "Бабий Яр" и организация Centropa анонсируют сотрудничество в сфере образовательных проектов

В 2020 году в рамках сотрудничества Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и международной еврейской неправительственной организации Centropa состоится ряд семинаров и воркшопов для украинских учителей. Их цель – повысить осведомленность об образовательных методиках и цифровых технологиях в процессе изучения и исследования еврейской истории.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписал договор о сотрудничестве с Centropa, еврейской неправительственной организацией, которая базируется в Вене, Гамбурге, Будапеште и Вашингтоне и занимается сохранением еврейской памяти в Центральной и Восточной Европе. Об этом говорится в пресс-релизе, которые имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Наша образовательная миссия заключается прежде всего в поиске методов и подходов к формированию мемориальной культуры и исторической памяти. Поэтому мы поддерживаем проекты, которые помогают студентам, школьникам развивать их навыки критического мышления при изучении истории, учат их обращаться к первоисточникам и дают понимание, что изучение истории – непрерывный, постоянный процесс", – заявил заместитель генерального директора центра Руслан Кавацюк.

Сообщается, что в 2020 году в рамках сотрудничества двух организаций состоится ряд семинаров и воркшопов для украинских учителей. Их цель – повысить осведомленность об образовательных методиках и цифровых технологиях в процессе изучения и исследования еврейской истории.

Из-за карантина семинары проходят в онлайн-формате.

"Образовательная программа Centropa пропагандирует демократические ценности и сбалансированную культуру памяти среди преподавателей и студентов. Во время наших семинаров мы просим учителей делиться своим опытом и подходами к планированию уроков. Мы считаем, что никто не может научить учителя лучше, чем другой учитель. С момента основания нашего института мы тесно сотрудничаем с партнерами и преподавателями в 20 странах. Мы приветствуем возможность расширить нашу образовательную программу в Украине и способствовать развитию толерантности среди молодых украинцев благодаря партнерству с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", – заявил европейский директор по вопросам образования Centropa Фабиан Рюле.

В пресс-релизе говорится, что Centropa предлагает преподавателям и студентам сайт на украинском языке, мультимедийные фильмы об украинских еврейских семьях и передвижную выставку "Украинский еврейский семейный альбом", которую сейчас демонстрируют в 40 школах и культурных центрах по всей стране. Выставка, рассказывающая о судьбе украинских евреев в ХХ веке, будет представлена в украинских школах в 2021 году.

Centropa была основана в 2000 году и начала свою деятельность как проект устного изучения истории. Самая большая ее программа реализована в Украине, где были проведены 280 интервью с евреями – свидетелями Холокоста, а также оцифрованы 3480 их старых семейных фотографий.

Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" – неправительственная благотворительная организация, которая призвана почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.