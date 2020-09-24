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Мемориальный центр "Бабий Яр" представил онлайн-платформу с проектами, которые станут основой будущего музея Холокоста

Работа над научными, творческими, образовательными и социальными проектами Мемориального центра "Бабий Яр" ведется уже девять месяцев.

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Государственный проект "Бабий Яр" планируют ввести в действие в 2021 году
Государственный проект "Бабий Яр" планируют ввести в действие в 2021 году
Фото пресс-службы Мемориального центра "Бабий Яр"

23 сентября Мемориальный центр "Бабий Яр" представил онлайн-платформу с научными, творческими, образовательными и социальными проектами, которые станут основой будущего музея Холокоста. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба мемориального центра.

Работа над этими проектами ведется уже девять месяцев.

"Я верю, что пришло время и теперь у нас есть возможность построить большой инновационный музей ХХI века. Наша цель – превратить Бабий Яр из места забвения в место памяти. За последние девять месяцев мы запустили более 20 онлайн-проектов, которые станут основой будущего мемориала. Сегодня мы представляем онлайн-платформу, где все желающие могут познакомиться с результатами работы нашей команды. Мы работаем так, будто музей уже существует", – заявил Макс Яковер, генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Команда мемориального центра восстанавливает память погибших в Бабьем Яру и создает единый список жертв, в котором уже почти 19 тыс. имен. Ученые мемориала определили точные места первых масштабных расстрелов евреев в конце сентября 1941 года, которые были доподлинно неизвестны. Также они собрали тысячи фотографий и артефактов довоенного времени, Второй мировой войны и послевоенных дней, собрали библиотеку из 4 тыс. книг, посвященных катастрофам геноцида.

Помимо этого, ученые создали два научно-исследовательских института и начали сбор всей архивной и исторической информации о Бабьем Яре.

Директор Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра при мемориальном центре Владислав Гриневич отметил, что нынешняя работа мемориального центра и будущий музей будут основаны исключительно на научном фундаменте.

"Бабий Яр стал знаковой точкой не только геноцида европейских евреев, но и политики Советского Союза по уничтожению памяти об этой трагедии. Именно поэтому мемориалу важно основывать деятельность на исторической преемственности и фундаментальном историческом подходе. С начала 2017 года работает независимый научный совет мемориального центра, разработан базовый исторический нарратив, который прошел международное рецензирование, созданы два научно-исследовательских института", – сказал Гриневич.

В ходе презентации художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский заявил, что важно донести историю этой трагедии до будущих поколений.

"Трагедия, произошедшая в Бабьем Яру 79 лет назад, не должна стать предметом формального почтения. Мемориальный центр станет едва ли не последним музеем Холокоста, созданным при жизни тех, кто его пережил. Нам важно донести историю этой трагедии до будущих поколений так, чтобы память о ней сохранилась в веках", – подчеркнул Хржановский.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Киев, геноцид, евреи, Бабий Яр, презентация, Илья Хржановский
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