В центе Киева горел ресторан – ГСЧС

На момент прибытия пожарных в помещении ресторана уже никого не было Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

Спасатели информацию о происшествии в ресторане, расположенном на Андреевском спуске, 21, получили в 17.28. К тушению пожара привлекли 20 человек и семь единиц техники.

"По прибытии на место пожара подтвержден пожар на крыше здания ресторана на площади около 15 м². По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.

На момент прибытия пожарных в помещении ресторана уже никого не было, уточнила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

"В 17.58 пожар был локализован на площади 50 м² и в 18.12 ликвидирован", – отметили в посте.

Причину пожара пока не установили.