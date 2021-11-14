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В центе Киева горел ресторан – ГСЧС

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На момент прибытия пожарных в помещении ресторана уже никого не было
На момент прибытия пожарных в помещении ресторана уже никого не было
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

Вечером 14 ноября в центре Киева горела крыша двухэтажного здания, в котором находится ресторан "Гнездо". Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели информацию о происшествии в ресторане, расположенном на Андреевском спуске, 21, получили в 17.28. К тушению пожара привлекли 20 человек и семь единиц техники.

"По прибытии на место пожара подтвержден пожар на крыше здания ресторана на площади около 15 м². По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6808740859143756

На момент прибытия пожарных в помещении ресторана уже никого не было, уточнила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

"В 17.58 пожар был локализован на площади 50 м² и в 18.12 ликвидирован", – отметили в посте.

Причину пожара пока не установили.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4543351122411461

Теги: Киев, Украина, пожар, ГСЧС, спасатели, ресторан, происшествие
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