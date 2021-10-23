В центре Киева на выходных перекроют дороги из-за марафона

В марафоне примут участие около 8500 человек Фото: depositphotos.com

Участники марафона будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км – в зависимости от уровня своей подготовки и цели. В марафоне примут участие около 8500 человек.

Движение будет ограничено на ВДНХ, в центре города, на Подоле, Русановке, Трухановом острове, а также в районе Львовской площади и Почайной.

Общественный транспорт в эти дни также изменит маршруты, сообщили в КГГА.

График перекрытия улиц 23−24 октября:

ул. Владимирский проезд – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;

ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевская) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;

Софийская площадь (от улицы Владимирская) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;

Михайловская площадь (от улицы Большая Житомирская до улицы Трехсвятительская) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;

ул. Трехсвятительская (от улицы Крещатик) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;

ул. Михайловская (от переулка Михайловского) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;

ул. Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября.

Фото: kyivcity.gov.ua



График перекрытия улиц 24 октября: