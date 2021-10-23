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КИЕВ

В центре Киева на выходных перекроют дороги из-за марафона

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В марафоне примут участие около 8500 человек
В марафоне примут участие около 8500 человек
Фото: depositphotos.com

В эти выходные, 23-го и 24 октября, в Киеве состоится Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, в связи с чем перекроют движение на некоторых улицах. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Участники марафона будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км – в зависимости от уровня своей подготовки и цели. В марафоне примут участие около 8500 человек.

Движение будет ограничено на ВДНХ, в центре города, на Подоле, Русановке, Трухановом острове, а также в районе Львовской площади и Почайной.

Общественный транспорт в эти дни также изменит маршруты, сообщили в КГГА. 

График перекрытия улиц 23−24 октября:

  • ул. Владимирский проезд – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
  • ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевская) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
  • Софийская площадь (от улицы Владимирская) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
  • Михайловская площадь (от улицы Большая Житомирская до улицы Трехсвятительская) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
  • ул. Трехсвятительская (от улицы Крещатик) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
  • ул. Михайловская (от переулка Михайловского) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
  • ул. Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

График перекрытия улиц 24 октября:

  • ул. Аллы Тарасовой – с 5.00 до 22.00;
  • ул. Малая Житомирская – с 5.00 до 22.00;
  • ул. Трехсвятительская – с 5.00 до 22.00;
  • ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 5.00 до 22.00;
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 5.00 до 22.00;
  • ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) – с 8.00 до 16.00;
  • ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко) – с 8.00 до 12.00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) – с 8.00 до 12.00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) – с 8.00 до 10.30;
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 8.00 до 12.00;
  • площадь Победы – с 8.00 до 10.30;
  • ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) – с 8.00 до 11.00;
  • ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) – с 8.00 до 11.00;
  • ул. Жилянская – с 8.00 до 11.00;
  • ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) – с 8.00 до 11.00;
  • ул. Крещатик – с 8.00 до 12.00;
  • Европейская площадь – с 8.00 до 12.00;
  • Музейный переулок – с 8.00 до 12.00;
  • ул. М. Грушевского – с 8.00 до 12.00;
  • Петровская аллея – с 8.00 до 12.30;
  • Парковая дорога – с 8.00 до 12.30;
  • Днепровский спуск (в направлении моста Патона) – с 8.30 до 13.00;
  • аллея Героев Крут – с 8.30 до 12.30;
  • ул. Лаврская – с 8.30 до 13.00;
  • ул. Запечерная – с 8.30 до 13.00;
  • б-р. Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) – с 8.30 до 13.00;
  • ограничения движения на мосту Патона (в направлении бульвара Дружбы Народов) – с 8.30 до 13.00;
  • просп. Соборности – с 8.45 до 13.00;
  • ул. Сверстюка – с 8.45 до 13.00;
  • Русановский канал – с 8.45 до 13.00;
  • ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) – с 8.45 до 13.00;
  • Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) – с 8.45 до 13.00;
  • Набережное шоссе (в направлении моста Патона) – с 8.45 до 13.30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) – с 8.45 до 15.30;
  • ул. Трухановская – с 9.00 до 14.30;
  • Парк Муромец – с 9.30 до 15.00;
  • на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) – с 9.30 до 14.30;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) – с 9.30 до 15.30;
  • Гаванский мост – с 9.30 до 15.30;
  • ул. Нижний Вал – с 8.00 до 15.30;
  • ул. Глыбочицкая – с 8.00 до 15.30;
  • Глыбочицкий проезд – с 8.00 до 15.30;
  • ул. Вячеслава Черновола – с 8.00 до 16.00;
  • ул. Сечевых Стрельцов – с 8.00 до 16.00.
Теги: транспорт, КГГА, марафон, маршрут, Крещатик, Михайловская, мост, общественный транспорт, ограничения, улицы
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