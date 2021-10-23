В центре Киева на выходных перекроют дороги из-за марафона

Участники марафона будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км – в зависимости от уровня своей подготовки и цели. В марафоне примут участие около 8500 человек.
Движение будет ограничено на ВДНХ, в центре города, на Подоле, Русановке, Трухановом острове, а также в районе Львовской площади и Почайной.
Общественный транспорт в эти дни также изменит маршруты, сообщили в КГГА.
График перекрытия улиц 23−24 октября:
- ул. Владимирский проезд – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
- ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевская) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
- Софийская площадь (от улицы Владимирская) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
- Михайловская площадь (от улицы Большая Житомирская до улицы Трехсвятительская) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
- ул. Трехсвятительская (от улицы Крещатик) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
- ул. Михайловская (от переулка Михайловского) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября;
- ул. Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского) – с 5.00 23 октября до 22.00 24 октября.
График перекрытия улиц 24 октября:
- ул. Аллы Тарасовой – с 5.00 до 22.00;
- ул. Малая Житомирская – с 5.00 до 22.00;
- ул. Трехсвятительская – с 5.00 до 22.00;
- ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 5.00 до 22.00;
- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 5.00 до 22.00;
- ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) – с 8.00 до 16.00;
- ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко) – с 8.00 до 12.00;
- б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) – с 8.00 до 12.00;
- б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) – с 8.00 до 10.30;
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 8.00 до 12.00;
- площадь Победы – с 8.00 до 10.30;
- ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) – с 8.00 до 11.00;
- ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) – с 8.00 до 11.00;
- ул. Жилянская – с 8.00 до 11.00;
- ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) – с 8.00 до 11.00;
- ул. Крещатик – с 8.00 до 12.00;
- Европейская площадь – с 8.00 до 12.00;
- Музейный переулок – с 8.00 до 12.00;
- ул. М. Грушевского – с 8.00 до 12.00;
- Петровская аллея – с 8.00 до 12.30;
- Парковая дорога – с 8.00 до 12.30;
- Днепровский спуск (в направлении моста Патона) – с 8.30 до 13.00;
- аллея Героев Крут – с 8.30 до 12.30;
- ул. Лаврская – с 8.30 до 13.00;
- ул. Запечерная – с 8.30 до 13.00;
- б-р. Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) – с 8.30 до 13.00;
- ограничения движения на мосту Патона (в направлении бульвара Дружбы Народов) – с 8.30 до 13.00;
- просп. Соборности – с 8.45 до 13.00;
- ул. Сверстюка – с 8.45 до 13.00;
- Русановский канал – с 8.45 до 13.00;
- ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) – с 8.45 до 13.00;
- Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) – с 8.45 до 13.00;
- Набережное шоссе (в направлении моста Патона) – с 8.45 до 13.30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) – с 8.45 до 15.30;
- ул. Трухановская – с 9.00 до 14.30;
- Парк Муромец – с 9.30 до 15.00;
- на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) – с 9.30 до 14.30;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) – с 9.30 до 15.30;
- Гаванский мост – с 9.30 до 15.30;
- ул. Нижний Вал – с 8.00 до 15.30;
- ул. Глыбочицкая – с 8.00 до 15.30;
- Глыбочицкий проезд – с 8.00 до 15.30;
- ул. Вячеслава Черновола – с 8.00 до 16.00;
- ул. Сечевых Стрельцов – с 8.00 до 16.00.