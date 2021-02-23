В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда, полиция опубликовала видео

Женщина пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Она попала в больницу.

Штраф за неубранный с крыши снег может составить 1700 гривен, отмечают в полиции Скриншот: Патрульна поліція Києва / Telegram

В центре Киева 22 февраля на женщину с крыши дома упала большая глыба льда. Она госпитализирована. Об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.

Полиция получила вызов "несчастный случай" днем 22 февраля. На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, пострадавшую от падения глыб льда с крыши дома.

"Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Женщину немедленно госпитализировали", – говорится в сообщении.

Также патрульная полиция опубликовала видеозапись момента падения льда с камеры видеонаблюдения.

В полиции отметили, что управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек, а инспекторы по благоустройству проверяют их работу.

"Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, огражденных специальными лентами, а водителей – не парковать автомобили у таких лент. В городе работают инспекторы по благоустройству: за неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен", – сообщили в полиции.