"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото

По словам украинского хореографа, экс-участника шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Максима Ежова, обледеневший снег, упав с крыши дома, разбил лобовое стекло на его автомобиле и помял капот.

Ежов: Что мне теперь делать? Кто мне будет все оплачивать? Фото: ezhov_maksim_ / Instagram

Украинский хореограф, экс-участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Максим Ежов 22 февраля разместил в Instagram Stories фото и видео, на котором запечатлен его автомобиль после того, как на него с крыши дома упала груда обледеневшего снега.

"Скажите, какого хера? Посмотрите, что произошло с машиной! А почему? Потому что гребаный ЖЭК не сбивает сосульки. Бамперу – капец, "лобовухе" – капец. Спасибо огромное ЖЭКу и всем, кто к этому причастен, за то, что вы исполняете свои обязанности. Огромное вам "спасибо". Больше нечего сказать. Придурки. Что мне теперь делать? Кто мне будет все оплачивать?" – заявил он.

Снег упал на капот машины. Скриншот: ezhov_maksim_ / Instagram

Сев за руль авто, Ежов также показал, как выглядит изнутри лобовое стекло.

Скриншот: ezhov_maksim_ / Instagram

Ежов отметил, что таким образом принял эстафету от украинской певицы Оли Поляковой, у которой 22 февраля из-за того, что ЖЭК после ее многочисленных заявок не убрал тающий снег с крыши дома, обрушился в квартире потолок.

Максим Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник лицея "Правозащитник" при Харьковском национальном университете внутренних дел.

В настоящее время он снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов и занимается хореографией. В проекте "Танцы со звездами" (2018) Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк, заняв второе место.

Осенью 2020 года Ежов попал в ДТП.