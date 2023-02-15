В частном детсаду Киева воспитательницы били и пытали детей. Видео

В полиции сообщили, что в детском саду применяли физическое насилие против детей Фото: kyiv.npu.gov.ua

В детском саду среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие, сообщили в полиции.

"После того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тыс. грн, за дверью начинались пытки и издевательства. Именно такими "методами" работницы сада обучали малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям", – сообщила старший инспектор отдела коммуникации Нацполиции в Киеве Анастасия Игнатюк.

По словам Игнатюк, воспитательницы могли закрывать детей в шкафу, наступать на руки, бить, заставлять долгое время стоять в неудобном положении, применять против детей болевые приемы и морально подавлять.

Работницам детского сада сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц). Если вину воспитательниц докажут, им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

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