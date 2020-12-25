В "Европейской солидарности" заявили, что не поддержали бюджет Киева на 2021 год из-за коррупционных рисков

Предложенный бюджет Киева – не в интересах киевлян, он выгоден только конкретной политической силе, заявил депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Леонид Емец.

Фракция "Европейской солидарности" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски и не отвечает потребностям времени, заявил на заседании горсовета депутат от этой политической силы Леонид Емец, сообщает сайт партии.

"Проект бюджета, который мы получили, – это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт – другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение, – сказал он. – Мы проанализировали этот бюджет глубоко. И видим там доказательства, что центр принятия решений (по бюджету) находится не в Киевсовете. Этот центр находится где-то в высоких кабинетах, возможно, на улице Банковой и в кабинетах олигархов".

Политик добавил, что, по словам экс-главы "Укрбуду" и бывшего нардепа Максима Микитася, украденные на строительстве в Киеве деньги были направлены на предвыборную кампанию одной из партий.

"Вчера вышло интервью одного человека. Вы его знаете – господин Микитась. (Интервью с Микитасем вышло 22 декабря на сайте "Цензор.НЕТ". – "ГОРДОН"). Он в своем интервью, выйдя по соглашению со следствием, очень четко говорит о том, что часть денег киевлян была украдена с Подольско-Воскресенского моста. По словам Микитася, эти деньги пошли на избирательную кампанию одной из политических сил, а именно – "Слуг народа". На последнюю кампанию в местных выборах. Этот весь цирк с летающей "госпожой мэром", сотни билбордов, телеролики – это было из ваших, из наших, уважаемые киевляне, денег", – утверждает Емец.

Депутат объяснил, почему его фракция не голосовала за проект бюджета.

"Позиция нашей фракции очень проста. Этот бюджет – не об интересах киевлян. Это – бюджет об интересах конкретной политической силы и ее приспешников. Мы не поддерживаем этот бюджет. Потому что "Европейская солидарность" не будет соучастником преступного распила бюджета, который освящается под давлением улицы Банковой", – сказал он.