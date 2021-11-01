В КГГА напомнили, что в Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим

"В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час", – написал он.
Знаки уберут на семи дорожных участках:
Соответствующая норма будет действовать с 1 ноября по 1 апреля. Разрешенная скорость в Киеве составит максимум 50 км/ч, на некоторых участках – ниже.
Усов напомнил, что смена скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 года.
В Украине с 1 ноября также вступают в силу изменения в правила дорожного движения – появятся новые знаки, дорожная разметка, вступят в силу изменения, регламентирующие действия велосипедистов.