В КГГА напомнили, что в Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим

Максимальная разрешенная скорость в Киеве до 1 апреля составит 50 км/ч, на некоторых участках – ниже Фото: depositphotos.com

"В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час", – написал он.

Знаки уберут на семи дорожных участках:

Набережное шоссе;

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе;

пр. Бажана;

ул. Саперно-Слободская;

ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков;

пр. Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.

Соответствующая норма будет действовать с 1 ноября по 1 апреля. Разрешенная скорость в Киеве составит максимум 50 км/ч, на некоторых участках – ниже.

Усов напомнил, что смена скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 года.