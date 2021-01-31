В Киеве горела комната охраны в ТЦ "Коралл". Погиб один человек

Утром 31 января в Деснянском районе Киева горел торговый центр "Коралл". Одного охранника удалось спасти. Об этом сообщили в ГСЧС.

31 января во время пожара в торговом центре "Коралл" на улице Милославской, 6 погиб охранник. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Во время проведения разведки спасатели установили, что пожар возник в комнате охраны на первом этаже торгового центра. Во время тушения пожарные спасли охранника заведения, который находился на третьем этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания он был выведен на свежий воздух", – отметили в релизе.

Между вторым и третьим этажами спасатели нашли тело погибшего мужчины.

Пожар на площади 50 м² был ликвидирован в 6.25. К ликвидации были привлечены три единицы техники, 15 пожарных.

Причины и обстоятельства пожара пока не установлены.