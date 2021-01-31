В Киеве горела комната охраны в ТЦ "Коралл". Погиб один человек

31 января во время пожара в торговом центре "Коралл" на улице Милославской, 6 погиб охранник. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
"Во время проведения разведки спасатели установили, что пожар возник в комнате охраны на первом этаже торгового центра. Во время тушения пожарные спасли охранника заведения, который находился на третьем этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания он был выведен на свежий воздух", – отметили в релизе.
Между вторым и третьим этажами спасатели нашли тело погибшего мужчины.
Пожар на площади 50 м² был ликвидирован в 6.25. К ликвидации были привлечены три единицы техники, 15 пожарных.
Причины и обстоятельства пожара пока не установлены.