В Киеве из-за гололедицы девочка не могла пройти по Андреевскому спуску. Видео
10 декабря в Киеве прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица. Для борьбы с непогодой привлечены более 300 единиц техники и 5 тыс. дворников. Паблик "Киев оперативный" опубликовалв Facebook видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как девочка пытается преодолеть последствия непогоды. Из-за гололедицы она долгое время не могла пройти по Андреевскому спуску, даже при помощи прохожих. Пользователь Павел Моисеенко, который представился отцом девочки, заявил, что вечером ее встречал брат, однако он не смог к ней спуститься. По словам мужчины, у дочки остались синяки.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.