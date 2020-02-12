В Киеве избили ветерана АТО, один из нападавших был со значком депутата

В Киеве напали и избили ветерана АТО и бывшего игрока молодежной сборной по хоккею Николая Ворошнова. Об этом он 10 февраля рассказал на своей странице в Facebook, показав следы побоев.
По словам Ворошнова, досталось ему за замечание о нарушении правил дорожного движения. Инцидент произошел на Березняках перед выездом на Дарницкий мост. Когда ветеран ехал по главной, его подрезали на черном авто.
Ворошнов начал возмущаться, после чего автомобиль остановился и из него вышли два человека – водитель с депутатским значком на отвороте пиджака и охранник, у которого, по словам ветерана, было оружие. После остановился еще один автомобиль, из которого вышло еще двое. После словесной перепалки четверо мужчин стали избивать ветерана.
В результате драки у ветерана АТО разбита губа. Однако заявление в полицию он решил не писать.
Ворошнов добавил, что пытался найти мужчину со значком депутата на сайте Верховной Рады, но так и не опознал нападавшего.