В Киеве ко Дню украинской письменности мужчина пробежал маршрутом в форме украинского алфавита

Севастьянов запустил флешмоб по бегу для сбора денег на ВСУ Фото: Всеволод Севастьянов / Facebook

"Вместо диктанта решил пробежать все 33 буквы нашего алфавита. Цель проекта – привлечь внимание не только к празднику (а вы уже перешли полностью на украинский?), но и собрать креативом деньги на зимнюю экипировку для наших защитников", – написал он.

Как отмечает "1+1", приобщиться к беговой инициативе может любой украинец в любой точке мира. Необходимо только открыть карту, проложить на ней определенный маршрут, напоминающий букву и пробежать его, зафиксировав тренировку в любом беговом приложении.

После этого останется только опубликовать скриншот пробежки в социальных сетях с хештегом #біжуукраїнською и #CreativeRunDvizh.

Общая дистанция всех букв заняла более 30 км, а на реализацию беговых маршрутов у Севастьянова ушло три дня.

Для создания своих беговых рисунков мужчина использует тематические мобильные приложения, которые фиксируют маршрут движения во время пробежки и результаты беговых тренировок.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: Всеволод Севастьянов / Facebook Фото: Всеволод Севастьянов / Facebook Фото: Всеволод Севастьянов / Facebook Фото: Всеволод Севастьянов / Facebook