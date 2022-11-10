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В Киеве ко Дню украинской письменности мужчина пробежал маршрутом в форме украинского алфавита

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Севастьянов запустил флешмоб по бегу для сбора денег на ВСУ
Севастьянов запустил флешмоб по бегу для сбора денег на ВСУ
Фото: Всеволод Севастьянов / Facebook

Ко Дню украинской письменности и языка рекордсмен Украины Всеволод Севастьянов создал в Киеве новый необычный беговой маршрут в форме 33 букв украинского алфавита. Об этом он рассказал в Facebook.

"Вместо диктанта решил пробежать все 33 буквы нашего алфавита. Цель проекта – привлечь внимание не только к празднику (а вы уже перешли полностью на украинский?), но и собрать креативом деньги на зимнюю экипировку для наших защитников", – написал он.

https://www.facebook.com/sevastyanovs/posts/pfbid0jWnwWRW9Qp9KjwVT3hJCreKXHVhzoj2cVvigQiyg3q7ZmF8YjUsx3WGFGYUAJ9xMl

Как отмечает "1+1", приобщиться к беговой инициативе может любой украинец в любой точке мира. Необходимо только открыть карту, проложить на ней определенный маршрут, напоминающий букву и пробежать его, зафиксировав тренировку в любом беговом приложении.

После этого останется только опубликовать скриншот пробежки в социальных сетях с хештегом #біжуукраїнською и #CreativeRunDvizh.

Общая дистанция всех букв заняла более 30 км, а на реализацию беговых маршрутов у Севастьянова ушло три дня.

Для создания своих беговых рисунков мужчина использует тематические мобильные приложения, которые фиксируют маршрут движения во время пробежки и результаты беговых тренировок.

Контекст:

День украинской письменности и языка ежегодно отмечается 9 ноября. В этот день традиционно проводится всеукраинский радиодиктант.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, спорт, флешмоб
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