В Киеве ко Дню украинской письменности мужчина пробежал маршрутом в форме украинского алфавита

"Вместо диктанта решил пробежать все 33 буквы нашего алфавита. Цель проекта – привлечь внимание не только к празднику (а вы уже перешли полностью на украинский?), но и собрать креативом деньги на зимнюю экипировку для наших защитников", – написал он.
Как отмечает "1+1", приобщиться к беговой инициативе может любой украинец в любой точке мира. Необходимо только открыть карту, проложить на ней определенный маршрут, напоминающий букву и пробежать его, зафиксировав тренировку в любом беговом приложении.
После этого останется только опубликовать скриншот пробежки в социальных сетях с хештегом #біжуукраїнською и #CreativeRunDvizh.
Общая дистанция всех букв заняла более 30 км, а на реализацию беговых маршрутов у Севастьянова ушло три дня.
Для создания своих беговых рисунков мужчина использует тематические мобильные приложения, которые фиксируют маршрут движения во время пробежки и результаты беговых тренировок.
День украинской письменности и языка ежегодно отмечается 9 ноября. В этот день традиционно проводится всеукраинский радиодиктант.