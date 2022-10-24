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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Доставим "камни с неба" на головы оккупантов". "Украинская команда" открыла сбор на боевые дроны

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"Да хоть камни с неба", говорили они, отжимая у нас Крым. Просили получите", заявили в "Украинской команде"
"Да хоть камни с неба", – говорили они, отжимая у нас Крым. Просили – получите", – заявили в "Украинской команде"
Скриншот: Волонтерський штаб "Українська команда"с / Facebook

Волонтеры объявили масштабный сбор на боевые дроны для украинских военных. Об этом сообщает волонтерский штаб "Украинская команда" на своей странице в Facebook.

"Украинская команда" открывает новый сбор на боевые дроны, которые помогут нашим воинам быстрее очищать нашу землю от рашистской нечисти. Помните, как россияне хвастались, что ни за что не уйдут с нашей земли? "Да хоть камни с неба", – говорили они, отжимая у нас Крым. Просили – получите. Боевые дроны эффективно доставляют "камни с неба" прямо на головы оккупантов, превращая их в "хороших русских", – заявили в "Украинской команде".

В волонтерском штабе также показали результат работы боевых дронов на видео, которое прислали защитники.

"Нужно собрать как минимум 1,5 миллиона гривен. Устроим оккупантам "камнепад"!" – говорится в сообщении.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

https://www.facebook.com/uateam2022/videos/684098812852815/

Теги: война, беспилотники, волонтеры, война России против Украины
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