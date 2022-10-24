"Доставим "камни с неба" на головы оккупантов". "Украинская команда" открыла сбор на боевые дроны

"Да хоть камни с неба", – говорили они, отжимая у нас Крым. Просили – получите", – заявили в "Украинской команде" Скриншот: Волонтерський штаб "Українська команда"с / Facebook

"Украинская команда" открывает новый сбор на боевые дроны, которые помогут нашим воинам быстрее очищать нашу землю от рашистской нечисти. Помните, как россияне хвастались, что ни за что не уйдут с нашей земли? "Да хоть камни с неба", – говорили они, отжимая у нас Крым. Просили – получите. Боевые дроны эффективно доставляют "камни с неба" прямо на головы оккупантов, превращая их в "хороших русских", – заявили в "Украинской команде".

В волонтерском штабе также показали результат работы боевых дронов на видео, которое прислали защитники.

"Нужно собрать как минимум 1,5 миллиона гривен. Устроим оккупантам "камнепад"!" – говорится в сообщении.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.