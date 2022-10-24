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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Важны не только ударные дроны, но и разведывательные БПЛА – аэроразведчик

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Корректировка огня и разведка с неба это самое важное для аэроразведки, отмечают бойцы
Корректировка огня и разведка с неба – это самое важное для аэроразведки, отмечают бойцы
Фото: depositphotos.com

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в современной войне имеют более широкое применение, чем просто уничтожение враждебных целей, они чрезвычайно важны для корректировки огня, разведки и других боевых задач. Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал аэроразведчик с позывным Глеб.

Вести в современных условиях войну без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – это все равно что играть в шахматы, зная расположение только собственных фигур и не имея представления о позициях противника. При этом, по словам аэроразведчика с позывным Глеб, разведывательные БПЛА имеют в современной войне значительно более широкое применение, чем ударные дроны.

"Те же дроны-камикадзе, как мне кажется, не сильно влияют на ход войны. Уничтожить цель – не такая уж хитрая задача, – объясняет он. – Другое дело – найти и подтвердить цель надежным источником информации, а увидеть ее на видео – куда же надежнее? То есть корректировка огня и разведка с неба – это то, что самое первое и самое важное для аэроразведки. Раньше эту функцию частично выполняла пилотируемая авиация. Однако каждый такой вылет был достаточно дорогим и осуществлялся с риском для жизни пилота. Появление беспилотной авиации снизило стоимость получения разведданных".

По словам аэроразведчика, беспилотники решают и другие вопросы боевых подразделений. Они, например, могут ретранслировать связь, давая командованию понимание происходящего на определенном участке фронта. Артиллеристы с их помощью видят результаты своей работы и при необходимости корректируют огонь, пехота получает предупреждение о вражеской активности. Беспилотники используют и авиационные наводчики, и авиационные спасатели, когда помогают эвакуироваться катапультированным пилотам.

"БПЛА – это то, без чего война не закончится, но существенно усложнится, – говорит Глеб. – Ведь беспилотники многократно повышают эффективность каждой боевой единицы. Ситуацию, в которой удается полностью контролировать театр боевых действий, аэроразведчики называют между собой "режим Бога". Чем лучше работает аэроразведка, тем успешнее ведет боевые действия армия".

Теги: война, авиация, разведка, беспилотники, война России против Украины
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