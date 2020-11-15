В Киеве количество больных COVID-19 превысило 50 тыс. – Кличко

От коронавирусной инфекции в Киеве 14 ноября скончалось 15 человек, а выздоровело 57. Больше всего заболевших обнаружили в Дарницком, Оболонском и Деснянском районах.

За весь период пандемии от COVID-19 выздоровело 18 759 жителей Киева Фото: EPA

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 подтвердили у 921 человека, всего подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 15 ноября в столице уже 50 620. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram 15 ноября.

От коронавирусной инфекции 14 ноября скончалось 15 человек, а выздоровело 57. Больше всего заболевших обнаружили в Дарницком (124), Оболонском (121) и Деснянском (120 случаев) районах.

По информации мэра Киева, за прошедшие сутки COVID-19 заболело 525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 343 мужчины от 18 до 93 лет, 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от трех до 17 лет.

В больницах столицы находится 44 пациента. Остальные – на самоизоляции дома, под контролем врачей. Среди медиков 42 заболевших.

Всего подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на 15 ноября в Киеве уже 50 620. За весь период пандемии в Киеве умерло 965 человек, а выздоровело 18 759 жителей Киева.

В столице Украины 12 ноября выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за день – 1083 человека. Впервые в Киеве подтвердили более 1 тыс. заболевших COVID-19 за сутки 5 ноября.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерло 9603 человека, а выздоровело 241 444.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.