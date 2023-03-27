В Киеве лучшим спортсменам будут присуждать стипендию от Виталия Кличко

Каждый год планируется присуждать выдающимся спортсменам не более 100 таких стипендий Фото: depositphotos.com

"Каждый год планируется присуждать выдающимся спортсменам не более 100 таких стипендий. Выплачивать стипендии будут ежемесячно в размере четырех прожиточных минимумов на одно трудоспособное лицо. В этом году конкурсная комиссия, созданная департаментом молодежи и спорта, присудила стипендию 88 спортсменам", – говорится в сообщении.

Претендентами на стипендию от Виталия Кличко могут быть спортсмены, в том числе спортсмены с инвалидностью, которые являются гражданами Украины и членами сборных команд Киева, а также в течение предыдущих двух лет:

заняли с первого по 10-е место на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, чемпионатах мира по олимпийским видам спорта и с первого по шестое место на чемпионатах Европы по олимпийским видам спорта;





заняли с первого по третье место на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта и первое место на чемпионатах Европы по неолимпийским видам спорта;





получили лицензию на право представлять страну на летних или зимних Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх согласно официальным протоколам соревнований.

Выдвигать претендентов на получение стипендии могут физкультурно-спортивные общества и ведомства, федерации по видам спорта и спортивные федерации лиц с инвалидностью Киева, сообщает сайт киевской мэрии.