В Киеве лучшим спортсменам будут присуждать стипендию от Виталия Кличко

"Каждый год планируется присуждать выдающимся спортсменам не более 100 таких стипендий. Выплачивать стипендии будут ежемесячно в размере четырех прожиточных минимумов на одно трудоспособное лицо. В этом году конкурсная комиссия, созданная департаментом молодежи и спорта, присудила стипендию 88 спортсменам", – говорится в сообщении.
Претендентами на стипендию от Виталия Кличко могут быть спортсмены, в том числе спортсмены с инвалидностью, которые являются гражданами Украины и членами сборных команд Киева, а также в течение предыдущих двух лет:
Выдвигать претендентов на получение стипендии могут физкультурно-спортивные общества и ведомства, федерации по видам спорта и спортивные федерации лиц с инвалидностью Киева, сообщает сайт киевской мэрии.