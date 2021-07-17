В Киеве мужчина получил огнестрельное ранение на улице. Полицейские ввели режим спецоперации

Правоохранители объявили о специальной полицейской операции и выясняют обстоятельства инцидента. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на месте происшествия работали следственно-оперативные группы, рассказала полиция.

Предварительно выяснилось, что между двумя людьми произошел конфликт. Один из его участников выстрелил в ногу другого, а потом якобы затолкал его в подъезд и держал там некоторое время.

Проверив информацию, полицейские установили свидетеля, который видел мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие.

"Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь, и поволок его в подъезд", – говорится в сообщении.

Полицейские оказывали помощь пострадавшему до приезда медиков.