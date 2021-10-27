В Киеве на Осокорках планируют создать один из самых масштабных экопарков в Украине

В Дарницком районе 343 тыс. жителей, но в районе почти нет зеленых зон и рекреационных территорий Фото: kyivcity.gov.ua

С инициативой создать экопарк к власти обратились представители общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки". Они отметили, что единственная такая зона в Дарницком районе – это парк Партизанской славы, куда не все жители района могут дойти пешком.

"Дарницкий район имеет плотную застройку, плотный интенсивный трафик, малое количество зеленых зон – все это влияет на экологию района и микрорайона, – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. – Поэтому мы поддерживаем создание зеленых зон. Ведь спальные районы – не только места, куда люди приходят ночевать".

"Апостроф" пишет, что в Дарницком районе 343 тыс. жителей, в ближайшем будущем их число должно увеличиться до 440 тыс., но в районе почти нет зеленых зон и рекреационных территорий.

"К сожалению, территория вокруг озера Тяглое находится в неудовлетворительном состоянии. Страдает от мусора, грязи и не дает жителям района возможности безопасно гулять вокруг этой территории", – цитирует издание председателя общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" Сергея Машовца.

По информации журналистов, жителей района привлекут к обсуждению проекта, а инвесторов – к финансированию. Инициаторы собираются изучить, как строились успешные парки Киева, делиться опытом по созданию рекреационной зоны будет также руководитель "Фельдман Экопарка".

"Фельман Экопарк" прошел большой путь, в том числе юридический, поэтому мы готовы поделиться своим опытом и создать такой парк в Киеве", – рассказал директор ОО "Фельдман Экопарк" Владимир Андрющенко.

Глава парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко заявил, что также поддерживает этот проект.

"Комитет постоянно поддерживает вопросы сохранения и развития природно-заповедного фонда Украины. Этот парк, который, я надеюсь, появится в Киеве, должен стать не только большим и современным, но и должен стать примером для сохранения существующих экосистем и их развития", – отметил нардеп.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий тоже сообщил о своей поддержке.

"Министерство в своей программе отмечает необходимость увеличения природно-заповедного фонда Украины до 15%. Поэтому создание новых парков и заказников министерство всегда поддерживает", – сказал Краснолуцкий.