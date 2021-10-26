Киевские Золотые ворота вошли в рейтинг лучших районов мира по версии издания Timeout

Авторы описывают Золотые ворота как место с акцентом на сохранение наследия и в то же время как перспективное лицо Киева и его "вкус" Фото: depositphotos.com

Выше Киева в рейтинге расположились, в частности, районы Дублина, Мельбурна, Гонконга, Нью-Йорка. В то же время украинская столица обошла Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

"Там, где когда-то был великолепный вход в средневековый Киев, теперь вы найдете очаровательный район, источающий энергию и творчество. Улицы Рейтарская, Ярославов Вал, Стрелецкая и Гончара в самом сердце старого Киева сменяются со скоростью метеоритов. Территория вокруг Золотых ворот теперь наполнена модными барами, великолепным стрит-артом, незаметными кафе, дизайнерскими бутиками и местами с пирожными, наполненными ностальгией", – сказано в материале.

Авторы описывают Золотые ворота как перспективное лицо Киева и его "вкус". Составители рейтинга отметили сочетание современных городских технологий, удобные зеленые зоны и сохранение исторического наследия в районе Золотых ворот.

Инфографика: kyiv.comments.ua