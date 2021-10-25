Кличко и Фельдгузен презентовали художественную композицию на здании посольства Германии в Украине

"Презентацию приурочили к завершению недель Германии в Украине. Флаги двух государств, изображения которых украсили фасад здания посольства, символизируют дружбу и партнерство Украины и Германии, длящиеся уже почти 30 лет. Вскоре мы будем отмечать годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией", – написал Кличко.

Он отметил, что Германия всегда поддерживала независимость и территориальную целостность Украины а также европейские устремления страны, помогала и помогает воплощать необходимые реформы.

"В Киеве мы с немецкими партнерами воплощаем много проектов, которые помогают изменять наш город. Продолжаются и побратимские отношения Киева с несколькими немецкими городами. И мы будем продолжать наше сотрудничество, перенимать лучший европейский опыт наших друзей", – подчеркнул Кличко.