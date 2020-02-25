В Киеве на всех станциях метро установят дефибрилляторы

В 2020 году в Киеве на всех 52 станциях метро установят дефибрилляторы. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
Дефибрилляторы установят в рамках проекта "Общественный бюджет Киева".
Первоначально планировалось оснастить только 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество выросло до 52, отметили в департаменте.
"Внезапная остановка сердца не выбирает жертву. Правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. Мы хотим сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого из нас", – добавили в пресс-службе.