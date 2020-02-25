Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

В Киеве на всех станциях метро установят дефибрилляторы

В департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации отметили, что решили установить дефибрилляторы на всех 52 станциях метро, чтобы сделать метрополитен более безопасным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Планируется, что дефибрилляторы на всех столичных станциях метро установят в течении 2020 года
Планируется, что дефибрилляторы на всех столичных станциях метро установят в течении 2020 года 
Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА / Facebook

В 2020 году в Киеве на всех 52 станциях метро установят дефибрилляторы. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Дефибрилляторы установят в рамках проекта "Общественный бюджет Киева".

Первоначально планировалось оснастить только 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество выросло до 52, отметили в департаменте.

"Внезапная остановка сердца не выбирает жертву. Правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. Мы хотим сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого из нас", – добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/kievtransport/posts/2774152382651421

Теги: Киев, транспорт, метро, здоровье, КГГА, бюджет, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Старейший клуб Киева отпраздновал 22-летие громким выступлением NK
Старейший клуб Киева отпраздновал 22-летие громким выступлением NK
Ведущую новостей на канале "UA: Перший" отправили в отпуск из-за поведения на нацотборе "Евровидение 2020"
Ведущую новостей на канале "UA: Перший" отправили в отпуск из-за поведения на нацотборе "Евровидение 2020"
Доэрти, борющаяся с рецидивом рака, показала, как готовила тако
Доэрти, борющаяся с рецидивом рака, показала, как готовила тако
Жена Бабкина снялась топлес
Жена Бабкина снялась топлес
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS