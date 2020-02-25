В Киеве на всех станциях метро установят дефибрилляторы

В департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации отметили, что решили установить дефибрилляторы на всех 52 станциях метро, чтобы сделать метрополитен более безопасным.

Планируется, что дефибрилляторы на всех столичных станциях метро установят в течении 2020 года Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА / Facebook

В 2020 году в Киеве на всех 52 станциях метро установят дефибрилляторы. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Дефибрилляторы установят в рамках проекта "Общественный бюджет Киева".

Первоначально планировалось оснастить только 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество выросло до 52, отметили в департаменте.

"Внезапная остановка сердца не выбирает жертву. Правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. Мы хотим сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого из нас", – добавили в пресс-службе.