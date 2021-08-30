В Киеве начал работу крупнейший урбан-парк Украины

Доступ ко всем открывшимся локациям парка бесплатный, его можно посещать круглые сутки.

По данным пресс-службы, сейчас доступен для посетителей скейт-парк площадью 2500 м², который предназначен для экстремальных видов спорта: скейтбординга, трюкового самоката, BMX, роллерблейдинга.

"При создании скейт-парка использовались монолитные бетонные фигуры различной сложности и конфигурации. Локация отлично подходит как для профессионалов, так и для тех, кто мечтает освоить скейт, самокат или BMX-велосипед, а также для тренировок, проведения профессиональных чемпионатов и джемов экстремальных уличных культур", – подчеркнули в релизе.

В парке начали работу стритфутбольный спот, стритденс и ивент-спот площадью 500 м², стритворкаут-спот, паркур-спот.

На ВДНХ подчеркнули, что проект урбан-парка реализован в рамках программ "Большое строительство" и "Здоровая Украина".

Фото: vdng.ua