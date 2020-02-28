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Украинка завоевала золото Кубка мира по фристайлу

Украинская спортсменка Надежда Мохнацкая в финальном выступлении заработала 73,66 балла.

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Мохнацкая завоевала первую золотую медаль Кубка мира в карьере
Мохнацкая завоевала первую золотую медаль Кубка мира в карьере
Фото: EPA

Украинская спортсменка Надежда Мохнацкая 28 февраля завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжному фрастайлу, который проходит в Казахстане, пишет Международная федерация лыжного спорта на своем официальном сайте.

Украинка в финальном выступлении заработала 73,66 балла.

Мохнацкая обошла представительницу США Ник Меган, которая финишировала второй (73,08 балла). Бронзу завоевала Жанбота Алдабергенова из Казахстана (71,2).

Национальный олимпийский комитет Украины сообщает, что это первая золотая медаль Кубка мира в карьере Мохнацкой.

Другая украинка Анастасия Новосад заняла 11-ю позицию. Лучшим украинцем среди мужчин стал Николай Пуздерко, который занял девятую позицию.

Теги: Украина, спорт, лыжный спорт, Надежда Мохнацкая
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