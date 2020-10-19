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В Киеве начали подавать тепло с пятницы, все дома подключат на этой неделе – Кличко

На полный запуск централизованной системы отопления городу нужна примерно неделя, отметил мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон
Виталий Кличко: Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве все объекты социальной инфраструктуры и почти половина жилых домов города уже получают тепло, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, пишет пресс-служба горсовета.

"Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон. Сегодня тепло уже получают социальные объекты – больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали уже почти на половину жилых домов столицы. Больше всего подключенных домов сегодня в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах. Напомню, что на полный запуск централизованной системы отопления протяженностью в 2,7 тыс. километров к почти 12 тыс. домов городу нужна примерно неделя. Поэтому мы постепенно приводим теплоноситель. И если возникают проблемы, оперативно их устраняем", – сказал Кличко.

Следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло, теперь будет городская жилищно-коммунальная инспекция, ее сотрудники будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы, рассказал мэр.

"Хочу отметить, что в сентябре во время подготовки к отопительному сезону инспекция осуществила более 400 проверок. По их результатам уже устранили многие недостатки", – сообщил Кличко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, отопление, отопительный сезон, горсовет
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