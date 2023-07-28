В Киеве назначили нового главу полиции

До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя киевской полиции.
Шумейко представил глава Нацполиции Иван Выговский.
"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный, ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", – сказал Выговский.
Шумейко поблагодарил министра внутренних дел Игоря Клименко и Выговского за оказанное доверие и поддержку.
"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", – сказал он.
Ранее полицию Киева возглавлял Выговский. С 20 января он стал занимать должность врио главы Нацполиции. Это случилось после того, как ее тогдашний руководитель Игорь Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего в крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.