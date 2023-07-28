В Киеве назначили нового главу полиции

Шумейко: Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами Фото: Національна поліція України / Telegram

До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя киевской полиции.

Шумейко представил глава Нацполиции Иван Выговский.

"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный, ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", – сказал Выговский.

Шумейко поблагодарил министра внутренних дел Игоря Клименко и Выговского за оказанное доверие и поддержку.

"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", – сказал он.