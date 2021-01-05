В Киеве несколько автомобилей попали в аварию, есть пострадавшие

Дорожная авария произошла с участием пяти автомобилей на Надднепрянском шоссе, сообщила киевская патрульная полиция. Возле Дарницкого моста образовалась пробка, а две машины сильно разбиты.

В Киеве 5 января произошло дорожно-транспортное происшествие, затруднено движение транспорта от моста Патона в направлении станции метро "Выдубичи", сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.

Авария произошла с участием пяти автомобилей на Надднепрянском шоссе. По сведениям полиции, в результате ДТП есть пострадавшие.

Обозреватель со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что, по предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что виновник ехал на большой скорости по встречной полосе движения.

Сообщество dtp.kiev.ua уточнило в Telegram, что возле Дарницкого моста стоят все четыре ряда шоссе, а две машины сильно разбиты. На месте ДТП работают спасатели, полиция и врачи.