В Николаевской области выживший в ДТП водитель был насмерть сбит другим автомобилем – полиция

Мужчина, который сбил пострадавшего в ДТП водителя, скрылся с места происшествия, а позже вернулся на другой машине, рассказали в полиции Николаевской области.

3 января в Ингульском районе Николаевской области автомобиль насмерть сбил водителя, выжившего в ДТП, которое произошло перед этим. Об этом проинформировала полиция региона.

"27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с деревом. После чего мужчина вышел из машины и направился в сторону села Мешково-Погорелово, где в районе заправочной станции на проходной части попал под колеса автомобиля Audi A6 под управлением 39-летнего местного жителя", – говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что виновник ДТП уехал, а через некоторое время "вернулся на место совершения дорожно-транспортного происшествия уже на другом транспортном средстве".

"Вследствие ДТП 27-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия... Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Также будет назначен ряд соответствующих экспертиз, в том числе на определение состояния опьянения у 39-летнего мужчины", – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (повлекшее смерть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.