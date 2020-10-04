В Киеве открыли памятник полковнику армии УНР, освободившему Крым от большевиков

Памятник полковнику армии УНР Петру Болбочану установили в Киеве в рамках проекта "Украинская история в камне".

Средства на скульптуру собрали за месяц Фото: radiosvoboda.org

4 октября в Киеве открыли памятник полковнику армии Украинской Народной Республики Петру Болбочану, причастному к освобождению Крыма от большевиков в XX веке. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Бюст установили в сквере имени Болбочана на улице Сечевых Стрелков.

Радио отмечает, что средства на скульптуру собрали за месяц.

Руководитель проекта Оксана Понамарева рассказала, что памятник создали на пожертвования украинцев не только из Украины, но и из Швейцарии, Польши, США и России.

Изготовили бюст за три месяца в рамках проекта "Украинская история в камне".

Авторы памятника – Михаил Горловой и Александр Фурман.

На монументе написано: "Петр Болбочан, 05.10.1883 – 28.06.1919. Полковник армии УНР, освободитель Крыма".

22 апреля 1918 года войска УНР под командованием Болбочана прорвали укрепления большевиков в районе Чонгара и освободили полуостров.