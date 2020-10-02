В Киеве открыли памятник Махатме Ганди

В Киеве 2 октября открыли памятник индийскому политику, философу и общественному деятелю Махатме Ганди. Об этом в Twitter сообщило посольство Индии в Украине.
Открытие памятника приурочено к 150-летию со дня рождения Ганди.
Grand inaugural of Mahatma Gandhi statue in the heart of Kyiv in A.V. Fomin Gardens, Finale of 150 year celebrations of Mahatma Gandhi. Special thanks to Chief Guest @EmineDzheppar @ICCR_Delhi@MFA_Ukraine, @KyivUniversity@MEAIndia @DrSJaishankar @VikasSwarup, @IndianDiplomacy pic.twitter.com/gocXXSqw11— India in Ukraine (@IndiainUkraine) October 2, 2020
Как пишет пресс-служба Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, памятник открыли в Ботаническом саду имени Александра Фомина. Территорию вокруг него назвали "Оазис мира" в честь философии Ганди.
Посол Индии в Киеве Партха Сатпатхи сказал, что это первый памятник Ганди в Украине.
"Он является примером и символом той дружбы, которая существует между Индией и Украиной. А также ее процветания... Махатма Ганди своим примером и своими установками показал нам многое в этом мире. Первый вопрос, который я задаю себе, когда думаю о нем, это то, насколько он сегодня важен и какова его роль в сегодняшнем мире. Я считаю, что его роль будет только расти", – цитирует дипломата "Укринформ".
"Сегодня особый день для нашей страны, ведь имя Махатмы Ганди во всем мире ассоциируется с утверждением мира, а нам, украинцам, он так необходим, потому что в течение шести лет мы боремся за него на Донбассе", – сказала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Ганди был идеологом движения за независимость Индии от Великобритании. В 1948 году его убил фанатик-индуист. Прах политика после кремации был разделен на несколько частей и направлен в мемориальные комплексы в разных регионах страны.