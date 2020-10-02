В Киеве открыли памятник Махатме Ганди

Памятник индийскому политику и философу Махатме Ганди открыли в киевском Ботаническом саду имени Александра Фомина.

В Киеве 2 октября открыли памятник индийскому политику, философу и общественному деятелю Махатме Ганди. Об этом в Twitter сообщило посольство Индии в Украине.

Открытие памятника приурочено к 150-летию со дня рождения Ганди.

Как пишет пресс-служба Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, памятник открыли в Ботаническом саду имени Александра Фомина. Территорию вокруг него назвали "Оазис мира" в честь философии Ганди.

Посол Индии в Киеве Партха Сатпатхи сказал, что это первый памятник Ганди в Украине.

"Он является примером и символом той дружбы, которая существует между Индией и Украиной. А также ее процветания... Махатма Ганди своим примером и своими установками показал нам многое в этом мире. Первый вопрос, который я задаю себе, когда думаю о нем, это то, насколько он сегодня важен и какова его роль в сегодняшнем мире. Я считаю, что его роль будет только расти", – цитирует дипломата "Укринформ".

"Сегодня особый день для нашей страны, ведь имя Махатмы Ганди во всем мире ассоциируется с утверждением мира, а нам, украинцам, он так необходим, потому что в течение шести лет мы боремся за него на Донбассе", – сказала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Ганди был идеологом движения за независимость Индии от Великобритании. В 1948 году его убил фанатик-индуист. Прах политика после кремации был разделен на несколько частей и направлен в мемориальные комплексы в разных регионах страны.