Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2020
 
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В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото

Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая осенью 2018 года трагически погибла в результате аварии, похоронена на Корбутовском кладбище в Житомире. Людмила Поплавская – сестра актрисы – разместила в сети снимки памятника, который родные установили на ее могиле спустя почти два года после смерти.

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Поплавская погибла в ДТП возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев Чоп
Поплавская погибла в ДТП возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп
Фото: Людмила Поплавська / Facebook

Спустя почти два года после трагической гибели актрисы проекта "Дизель Шоу" Марины Поплавской родственники установили на ее могиле памятник. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра артистки Людмила Поплавская. 

"Позвольте сообщить, что на Корбутовском кладбище нашей семьей уже установлен памятник родному человеку. Почти два года нет с нами Марины Францевны – заботливой сестры, прекрасной женщины и несравненной актрисы", – написала она, разместив фотографии памятника актрисе. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330250804800967&id=100034481508889

20 октября 2018 года возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп произошла авария, в результате которой Поплавская погибла.

В автобусе, который ехал из Львова в Киев, находилось 14 человек, все они – актеры "Дизель Студио". В момент столкновения пассажиры автобуса спали. Поплавская сидела впереди, рядом с водителем. 

В феврале 2019 года полиция после завершения расследования установила, что авария произошла по вине водителя – он не справился с управлением. В полиции отметили, что водитель сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.

Теги: Украина, ДТП, Житомир, авария, Дизель Шоу, Марина Поплавская, Дизель Студио
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