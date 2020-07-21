В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото

Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая осенью 2018 года трагически погибла в результате аварии, похоронена на Корбутовском кладбище в Житомире. Людмила Поплавская – сестра актрисы – разместила в сети снимки памятника, который родные установили на ее могиле спустя почти два года после смерти.

Спустя почти два года после трагической гибели актрисы проекта "Дизель Шоу" Марины Поплавской родственники установили на ее могиле памятник. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра артистки Людмила Поплавская.

"Позвольте сообщить, что на Корбутовском кладбище нашей семьей уже установлен памятник родному человеку. Почти два года нет с нами Марины Францевны – заботливой сестры, прекрасной женщины и несравненной актрисы", – написала она, разместив фотографии памятника актрисе.

20 октября 2018 года возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп произошла авария, в результате которой Поплавская погибла.

В автобусе, который ехал из Львова в Киев, находилось 14 человек, все они – актеры "Дизель Студио". В момент столкновения пассажиры автобуса спали. Поплавская сидела впереди, рядом с водителем.

В феврале 2019 года полиция после завершения расследования установила, что авария произошла по вине водителя – он не справился с управлением. В полиции отметили, что водитель сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.