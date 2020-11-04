В Киеве полиция задержала россиянина с кокаином на 15 млн грн

Задержанный в Киеве россиянин находился в розыске за тяжкое преступление, его также искала полиция за подделку документов.

Киевские полицейские задержали гражданина России, у которого изъяли около 5 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчину задержали в Голосеевском районе Киева, а во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили 5 кг кокаина. По ценам черного рынка сумма изъятых наркотиков у мужчины составляет около 15 млн грн.

Как оказалось, задержанный уже находился в розыске за тяжкое преступление, его также искала полиция Киева за подделку документов.

Злоумышленник задержан по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, хранение или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от девяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.