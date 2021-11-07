В Киеве установили около 400 новых дорожных знаков – КГГА

"На 55 улицах города Центр организации дорожного движения установил дорожные знаки 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" с табличками 7.12 "Гололедица". Во время гололеда в зоне действия соответствующего знака движение транспортных средств будет запрещено", – написал чиновник.

Он уточнил, что по правилам дорожного движения, это не касается маршрутных автобусов, троллейбусов и такси, следующих по установленным маршрутам и имеющих определенные остановки. Єтот запрет не распространяется и на автомобили водителей с инвалидностью и лиц, перевозящих таких пассажиров.

"Водители с инвалидностью, а также граждане, проживающие или работающие в этой зоне или обслуживающие расположенные там предприятия, могут въезжать в зону действия знака, но должны выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке", – отметил Усов.

По его информации, на 74 улицах Киева установлены предупредительные дорожные знаки 1.13 "Скользкая дорога".