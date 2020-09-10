В Киеве в ТРЦ произошла стрельба, есть раненый

Злоумышленники, устроившие перестрелку в одном из ТРЦ Киева, сбежали. 25-летний пострадавший находится в больнице.

В Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Предварительно установлено, что в ТРЦ между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия, и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.