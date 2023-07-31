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В Киеве водитель заблокировал дорогу "скорой", которой транспортировали двухлетнего ребенка в критическом состоянии. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Водителю внедорожника не понравилось, что карета "скорой" спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, рассказали в полиции Киева
Водителю внедорожника не понравилось, что карета "скорой" спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, рассказали в полиции Киева
Фото: Поліція Києва / Facebook

В Подольском районе Киева водитель автомобиля заблокировал дорогу карете скорой помощи, которой срочно в больницу транспортировали двухлетнего ребенка в критическом состоянии.

Об этом 30 июля сообщается в Telegram МВД Украины.

Отмечается, что водитель автомобиля также спровоцировал конфликт с медиками.

Патрульные установили нарушителя, указывается в Facebook полиции Киева.

"Водителю [внедорожника] не понравилось, что карета "скорой" спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на некоторое время остановил спецтранспорт. В эти минуты в салоне "скорой" как раз находился двухлетний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу. Только после уговоров медиков нарушитель разблокировал проезд карете", – сказано в сообщении.

Правоохранители с помощью аналитиков столичного главка установили маршрут движения автомобиля.

"Около 16.00 часов патрульные полицейские, спецназовцы полка №1 и оперативники Подольского управления полиции остановили водителя на улице Протасов Яр. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала мужчину... Нарушителем оказался киевлянин 1989 года рождения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid0Znm6V8j29KcN8SueNeJ87yXzd3FyiUjqTLYtmXu51vgmAaBSxWbkDZQCR2pfbdwPl

За создание аварийной обстановки на дороге патрульные составили админматериалы и изъяли водительское удостоверение, подчеркнули в МВД.

"Далее работали следователи. Действия 34-летнего киевлянина квалифицировали по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы", – резюмировали в министерстве.

Теги: Киев, МВД, Украина, полиция, больница, скорая помощь, хулиганство, правоохранители, полицейский, нарушители, ребенок, автомобиль
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