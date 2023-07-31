В Киеве водитель заблокировал дорогу "скорой", которой транспортировали двухлетнего ребенка в критическом состоянии. Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Водителю внедорожника не понравилось, что карета "скорой" спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, рассказали в полиции Киева Фото: Поліція Києва / Facebook

Об этом 30 июля сообщается в Telegram МВД Украины.

Отмечается, что водитель автомобиля также спровоцировал конфликт с медиками.

Патрульные установили нарушителя, указывается в Facebook полиции Киева.

"Водителю [внедорожника] не понравилось, что карета "скорой" спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на некоторое время остановил спецтранспорт. В эти минуты в салоне "скорой" как раз находился двухлетний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу. Только после уговоров медиков нарушитель разблокировал проезд карете", – сказано в сообщении.

Правоохранители с помощью аналитиков столичного главка установили маршрут движения автомобиля.

"Около 16.00 часов патрульные полицейские, спецназовцы полка №1 и оперативники Подольского управления полиции остановили водителя на улице Протасов Яр. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала мужчину... Нарушителем оказался киевлянин 1989 года рождения", – говорится в сообщении.

За создание аварийной обстановки на дороге патрульные составили админматериалы и изъяли водительское удостоверение, подчеркнули в МВД.

"Далее работали следователи. Действия 34-летнего киевлянина квалифицировали по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы", – резюмировали в министерстве.