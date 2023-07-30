В Полтавской области в ДТП попала маршрутка с пассажирами, погибли два человека и пострадали 11 – полиция

В момент ДТП в маршрутке было 18 человек Фото: pl.npu.gov.ua

"По предварительной версии следствия, произошло столкновение автобуса "Рута" с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, повреждения разной степени тяжести получили пассажир Volkswagen Tiguan и 10 пассажиров автобуса, в том числе малолетний ребенок.

"Установлено, что в момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров и водитель", – отметили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Фото: pl.npu.gov.ua