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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Полтавской области в ДТП попала маршрутка с пассажирами, погибли два человека и пострадали 11 – полиция

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В момент ДТП в маршрутке было 18 человек
В момент ДТП в маршрутке было 18 человек
Фото: pl.npu.gov.ua

30 июля возле Полтавы, на автодороге между селами Прони и Стаси, произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, в результате чего погибли два человека. Об этом проинформировала полиция Полтавской области.

"По предварительной версии следствия, произошло столкновение автобуса "Рута" с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, повреждения разной степени тяжести получили пассажир Volkswagen Tiguan и 10 пассажиров автобуса, в том числе малолетний ребенок.

"Установлено, что в момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров и водитель", – отметили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Фото: pl.npu.gov.ua
Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua
Фото: pl.npu.gov.ua

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ДТП, автомобили, полиция, автобус, Volkswagen, уголовное производство, маршрутка, столкновение, пассажиры
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