В Киеве за сутки госпитализировали рекордное число пациентов с коронавирусом

Всего в Киеве с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализирован 2001 пациент, 30 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Киеве за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге 9 декабря рассказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За сутки в Киеве подтвердили новых 1728 случаев COVID-19, 34 человека умерли, выздоровело 636 человек. Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирус подтвердили у 84 538 человек, 1498 пациентов умерли, 26 403 – выздоровели.

"В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это самое большое суточное количество госпитализированных... В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной COVID-19, 1201 пациент – в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получает 1419 человек, 30 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.