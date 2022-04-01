В Киеве задержали мужчину за распространение фото разрушенных оккупантами объектов – полиция

Во время обыска у фигуранта нашли 103 тыс. российских рублей, четыре ноутбука, фотоаппарат и бинокль дальностью 1 тыс. метров Фото: Національна поліція України / Facebook

Правоохранители установили личность злоумышленника и провели у него обыск.

"Фигурантом оказался 30-летний уроженец Мариуполя, временно проживающий в Киеве. Во время обыска по месту его проживания мы обнаружили и изъяли 103 тыс. российских рублей (35,4 тыс. грн), четыре ноутбука, пять мобильных телефонов, фотоаппарат, жесткий диск, флэш-накопители разного типа, бинокль дальностью 1 тыс. метров и блокноты с записями. Изъятые вещи направлены на проведение экспертного исследования", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Виктор Михайленко.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Мужчине грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества или без нее.

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