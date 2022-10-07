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В Киеве заработает фуникулер, который закрылся в начале войны – Кличко

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В июне фуникулер прошел плановый ежегодный ремонт, написал мэр
В июне фуникулер прошел плановый ежегодный ремонт, написал мэр
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Киевский фуникулер возобновит работу 10 октября. Остановленный весной, он успел пройти капитальный ремонт, об этом 7 октября в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, во время активных боевых действий под Киевом фуникулер был законсервирован, поскольку подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники.

В июне фуникулер прошел плановый ежегодный ремонт, написал Кличко.

"В ходе работ специалисты "Киевпасстранса" провели техническое обслуживание и обследование узлов, агрегатов, движителей и систем подъемника. Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания под большой нагрузкой. Также обследовали пути и контактную сеть", – рассказал мэр.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, фуникулер, война России против Украины
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