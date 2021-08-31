В киевском метро произошел технический сбой. В подземке образовались большие очереди

У пассажиров метро Киева были сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок Фото: Marina Vogel / Facebook

Отмечалось, что поездки, приобретенные заранее, срабатывают.

Около 15.00 в КГГА заявили, что специалистам удалось устранить причины технического сбоя.

"Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", – подчеркнули в КГГА.

Однако жители Киева продолжали писать в соцсетях о проблемах в подземке. В частности, под постом на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook они сообщали об очередях на станциях "Левобережная", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Арсенальная".

"На [станции] "Дворец Украина" проход через транспортные карточки работает через один, банковские карточки – очереди уже почти на улицу", – написала в 19.27 Елена Павлова.

Юлия Галаган отметила в 19.48, что на станции "Академгородок" люди по своим проездным проводили друг друга, а потом расплачивались между собой.

"За пять часов ничего не было организовано! Отвратительная безответственность", – добавила Галаган.