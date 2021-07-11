В Киевской области перевернулась маршрутка, пострадали пассажиры

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Гостомельском шоссе.

"На месте много "скорых", приехали патрульные и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются", – отметили в посте.

В комментариях к посту публиковали видео с регистраторов перевернувшейся маршрутки.

Телеканал "Украина 24" сообщил, что пострадали восемь человек. Автобус с пассажирами направлялся в Киев из Песковки.

"У одного мужчины диагностировали перелом ноги. Всех пострадавших доставили в больницу в городе Буча", – сообщили журналисты.

Полиция пока не прокомментировала происшествие.