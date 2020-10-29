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В метро Киева осталась только одна станция без 4G

Последняя станция киевского метро, на которой пока нет 4G-связи – "Теремки", там ее подключить планируют к концу декабря.

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Первой станцией, на которой была запущена 4G-связь, стал "Академгородок"
Первой станцией, на которой была запущена 4G-связь, стал "Академгородок"
Фото: depositphotos.com

С 28 октября на 45 станциях киевского метро из 46 работает 4G-интернет. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба метрополитена.

"С сегодняшнего дня [28 октября] "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell запустили скоростной мобильный интернет еще на 23 станциях метро и в тоннелях между ними", – говорится в сообщении.

Последняя станция, на которой пока нет 4G-связи, – "Теремки", там ее подключить планируют к концу декабря.

4G-связь заработала в Украине в 2018 годуУкраинские мобильные операторы "Vodafone Украина", lifecell и "Киевстар" заплатили 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть связь 4G.

Первой станцией, на которой была запущена 4G-связь, стал "Академгородок". В июле этого года 4G появился на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Теги: Киев, интернет, метро, 4G-связь, метрополитен
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