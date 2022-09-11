В Киеве впервые покажут картины, написанные театральным режиссером Шулаковым

Режиссер Шулаков известен многим постановками, которые просуществовали десятилетия и до сих пор идут на театральной сцене в Украине, среди них, например, спектакли "За двумя зайцами" и "Сватовство на Гончаровке. А вот Шулакова-художника знали только его близкие и избранные друзья.

Фото: Наталья Соболева / Facebook

"Шулаков опережал свое время. Иррациональное, мистическое, воображаемое в его спектаклях звучало как вызов соцреализму. Руки рисовали эти причудливые узоры, пока режиссер обдумывал и придумывал волшебный мир сцены", – отметила специалист по связям с общественностью Молодого театра Алиса Коломиец.

Режиссер, экс-директор кинотеатра "Кинопанорама" и создатель "Киносообщества" Наталья Соболева рассказала, что Шулаков создавал сотни эскизов, когда работал над новыми постановками. Но всегда отказывался выставлять свои произведения. Поэтому раньше зрители не имели возможности увидеть картины Шулакова.

"Когда продолжались репетиции, он долгими ночами курил, обдумывал, сочинял и фантазировал, а между тем руки его рисовали. Все его картины начинались с точки, которую он ставил где-то посредине полотна. Множество точек, которые складывались в невероятные фантазийные образы, взяты не из жизни, а из самого воображения. Это была своего рода медитация, которая давала возможность сосредоточиться на внутренней среде и освободить из нее невероятные режиссерские решения, которыми он, как жемчугом, щедро сдабривал свои спектакли. Эти самые бесконечные "волшебные ошибки" – лишняя информация, сны, воспоминания, которыми Шулаков ловил зрителя в свой художественный капкан", – подчеркнула Соболева.

Фото: Наталья Соболева / Facebook

Экспозиция, которая включает картины и архивные фотографии, разместилась на втором этаже Молодого театра возле камерной сцены и доступна всем гостям театра.