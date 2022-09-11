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КИЕВ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Киеве впервые покажут картины, написанные театральным режиссером Шулаковым

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Выставка "Волшебная ошибка" посвящена 80-летия со дня рождения Шулакова
Выставка "Волшебная ошибка" посвящена 80-летия со дня рождения Шулакова
Фото: Наталя Соболєва / Facebook

11 сентября в Молодом театре в Киеве открылась выставка "Волшебная ошибка", посвященная 80-летию со дня рождения выдающегося украинского театрального режиссера, актера и драматурга Виктора Шулакова.

Режиссер Шулаков известен многим постановками, которые просуществовали десятилетия и до сих пор идут на театральной сцене в Украине, среди них, например, спектакли "За двумя зайцами" и "Сватовство на Гончаровке. А вот Шулакова-художника знали только его близкие и избранные друзья.

Фото: Наталья Соболева
Фото: Наталья Соболева / Facebook

"Шулаков опережал свое время. Иррациональное, мистическое, воображаемое в его спектаклях звучало как вызов соцреализму. Руки рисовали эти причудливые узоры, пока режиссер обдумывал и придумывал волшебный мир сцены", – отметила специалист по связям с общественностью Молодого театра Алиса Коломиец.

Режиссер, экс-директор кинотеатра "Кинопанорама" и создатель "Киносообщества" Наталья Соболева рассказала, что Шулаков создавал сотни эскизов, когда работал над новыми постановками. Но всегда отказывался выставлять свои произведения. Поэтому раньше зрители не имели возможности увидеть картины Шулакова.

"Когда продолжались репетиции, он долгими ночами курил, обдумывал, сочинял и фантазировал, а между тем руки его рисовали. Все его картины начинались с точки, которую он ставил где-то посредине полотна. Множество точек, которые складывались в невероятные фантазийные образы, взяты не из жизни, а из самого воображения. Это была своего рода медитация, которая давала возможность сосредоточиться на внутренней среде и освободить из нее невероятные режиссерские решения, которыми он, как жемчугом, щедро сдабривал свои спектакли. Эти самые бесконечные "волшебные ошибки" – лишняя информация, сны, воспоминания, которыми Шулаков ловил зрителя в свой художественный капкан", – подчеркнула Соболева.

Фото: Наталья Соболева / Facebook
Фото: Наталья Соболева / Facebook

Экспозиция, которая включает картины и архивные фотографии, разместилась на втором этаже Молодого театра возле камерной сцены и доступна всем гостям театра.

Контекст:

Виктор Шулаков родился 11 августа 1942 года в городе Смела Черкасской области. Получил актерское и режиссерское образование в Киевском институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Работал режиссером во Львове, Черкассах, Кракове, Севастополе, Симферополе, Донецке, а также за границей – в Польше, Чехии, Словакии. Но самые известные его постановки связаны с Молодежным, сейчас Молодым театром в Киеве, куда он приехал в 1980 году, чтобы поставить пьесу Михаила Старицкого "За двумя зайцами". Именно этот спектакль продержался в репертуаре несколько десятилетий и стал визитной карточкой столицы. Более 35 лет на сцене Молодого театра идет поставленное Шулаковым "Сватовство на Гончаровке".

Среди других известных постановок режиссера – "Сирано де Бержерак", "Слово о полку Игореве", "Маленькая футбольная команда", "Баня". Всего Шулаков создал более 100 театральных постановок.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Киев, Украина, искусство, театр, выставка, режиссер, картина, спектакль, картины
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