В столице демонтируют монумент дружбы Киева и Москвы

В пресс-службе отметили, что решение было принято в связи с многочисленными просьбами жителей Киева.
"Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате чего памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс", – говорится в решении Киевсовета.
Как добавил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, памятный знак после демонтажа будет находиться в Голосеевской райгосадминистрации до тех пор, пока не будет создан музей тоталитаризма.
Монумент дружбы Киева и Москвы был установлен в столице в 2001 году.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.