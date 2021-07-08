В столице демонтируют монумент дружбы Киева и Москвы

Монумент был установлен в 2001 году Фото: kmr.gov.ua

В пресс-службе отметили, что решение было принято в связи с многочисленными просьбами жителей Киева.

"Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате чего памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс", – говорится в решении Киевсовета.

Как добавил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, памятный знак после демонтажа будет находиться в Голосеевской райгосадминистрации до тех пор, пока не будет создан музей тоталитаризма.