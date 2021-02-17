Вставные челюсти, пять кабачков и пустой пакет из "Сільпо". В "Киевпастрансе" рассказали, что теряли пассажиры в 2020 году

Пресс-служба "Киевпастранса" 17 февраля в Facebook рассказала, какие вещи в 2020 году теряли пассажиры общественного транспорта столицы.
"Чаще всего пассажиры теряли ключи, одежду, документы. Среди необычных обращений: вставная челюсть, пустой пакет из супермаркета "Сільпо", ключи от BMW, один черный носок (где-то грустит один Добби), рыжая собака, пакет с чипсами и попкорном, пять кабачков", – говорится в сообщении.
Помимо этого, пассажиры теряли в транспорте обручальные кольца.
В прошлом году было почти 1300 обращений в контактный центр "Киевпастранса" по поводу утерянных вещей.
"Напоминаем, если вы забыли вещи в салоне нашего транспорта, обращайтесь в контакт-центр по телефонам 044-528-30-11 и 095-678-05-79 или пишите нам в Facebook. Будем искать", – отметили в "Киевпастрансе".