Вставные челюсти, пять кабачков и пустой пакет из "Сільпо". В "Киевпастрансе" рассказали, что теряли пассажиры в 2020 году

В прошлом году пассажиры почти 1300 раз обращались в контактный центр "Киевпастранса" по поводу утерянных вещей в салонах общественного коммунального транспорта.

В "Киевпастрансе" призвали пассажиров, которые забыли вещи в салоне общественного транспорта, обращаться в контакт-центр предприятия Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

Пресс-служба "Киевпастранса" 17 февраля в Facebook рассказала, какие вещи в 2020 году теряли пассажиры общественного транспорта столицы.

"Чаще всего пассажиры теряли ключи, одежду, документы. Среди необычных обращений: вставная челюсть, пустой пакет из супермаркета "Сільпо", ключи от BMW, один черный носок (где-то грустит один Добби), рыжая собака, пакет с чипсами и попкорном, пять кабачков", – говорится в сообщении.

Помимо этого, пассажиры теряли в транспорте обручальные кольца.

В прошлом году было почти 1300 обращений в контактный центр "Киевпастранса" по поводу утерянных вещей.

"Напоминаем, если вы забыли вещи в салоне нашего транспорта, обращайтесь в контакт-центр по телефонам 044-528-30-11 и 095-678-05-79 или пишите нам в Facebook. Будем искать", – отметили в "Киевпастрансе".