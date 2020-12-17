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КИЕВ

За последние несколько лет Киев закупил 513 единиц современного общественного транспорта. Кличко отчитался перед киевлянами

Задача Киева в дальнейшем – покупать современный транспорт, чтобы он в ближайшие годы вытеснил маршрутки, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Осенью этого года Киев получил уже более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ. Еще партию ожидаем в ближайшее время
Виталий Кличко: Осенью этого года Киев получил уже более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ. Еще партию ожидаем в ближайшее время
Фото: klichko.org

В этом году в Киеве отремонтировали 80 парков и скверов, а за последние шесть лет – 494, об этом 17 декабря, отчитываясь о результатах работы, заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает его официальный сайт. Трансляцию отчета вели в YouTube политика.

"Планируем обновить знаковые для столицы парки: Мариинский, Крещатый, имени Тараса Шевченко, Голосеевский парк имени Рыльского. Завершим капитальный ремонт парка с водными объектами на Троещине и фитнес-парка "Лебединое". Продолжим ремонтировать большие парки в разных районах столицы. В частности, "Интернациональный", "Орленок" и Соломенский ландшафтный парк. Будем создавать новые зоны отдыха и возле водоемов. Такие, например, как парк у залива Берковщина", – рассказал городской голова.

Он добавил, что в столице продолжили строить метро на Виноградарь и обновлять инфраструктуру дорог.

"Только в этом году отремонтировали 134 объекта дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это более 1100 километров дорог в Киеве. Также обновили более 1,5 тыс. придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы, которые тоже не ремонтировали десятилетиями", – перечислил Кличко.

Мэр сообщил, что в течение последних лет для столицы закупили 139 новых троллейбусов, а также 67 современных трамваев и 307 автобусов.

"Осенью этого года Киев получил уже более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ. Еще партию ожидаем в ближайшее время. Наша задача в дальнейшем – покупать современный транспорт, чтобы он в ближайшие годы вытеснил маршрутки", – сказал он.

По данным мэра, в 2020 году в столице обустроили 31 поле для мини-футбола, реконструировали четыре школьных стадиона и завершаются работы по обновлению нескольких детско-юношеских спортивных школ.

На медицину Киев в этому году выделил почти 8 млрд грн, в том числе 368 млн из резервного фонда на борьбу с коронавирусом и 1 млрд грн дополнительно – на доплаты медицинским работникам, сообщил Кличко.

"На современное оборудование для медучреждений в 2020 году мы потратили почти 600 млн грн. Всего на ремонт учреждений медицинской сферы в этом году направили более 730 млн грн. Это, в частности, 27 отремонтированных отделений в больницах, один обновленный роддом, термосанация 15 зданий медучреждений", – рассказал мэр.

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На местных выборах в октябре этого года он снова был избран городским головой – в первом туре за него проголосовал 365 161 избиратель, или 50,52% от пришедших на участки.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, медицина, парк, отчет, дороги, больницы, инфраструктура, коронавирус
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