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ПРОИСШЕСТВИЯ

8 января в Украине горели две церкви, одна из них – архитектурный памятник

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Церковь Святой Параскевы Тырновской построена в 1858 году
Церковь Святой Параскевы Тырновской построена в 1858 году
Фото: dsns.gov.ua

Утром 8 января в селе Григоровка Киевской области загорелся купол церкви Успения Пресвятой Богородицы (УПЦ). Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытии спасателей было установлено, что горит купол церкви и перекрытие по всей площади (48 м²)", – сказано в сообщении.

В 8.30 пожар был локализован, а в 9.13 – ликвидирован. Огонь тушили 22 спасателя.

В результате пожара никто не пострадал.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

ГСЧС сообщает, что этим же утром, в 7.00, горела еще одна церковь – в селе Коростов Львовской области загорелась деревянная колокольня церкви Святой Параскевы Тырновской (УГКЦ). Церковь построена в 1858 году и является архитектурным памятником национального значения.

В 8.21 пожар был локализован, еще через полчаса – ликвидирован.

Огнем уничтожены кровля на площади 30 м², перекрытия, часть стен и церковная атрибутика, но здание церкви и колокольню удалось спасти. 

Пожар тушили 17 спасателей, причину возгорания выясняют. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/7148894175128421

Теги: пожар, УГКЦ, ГСЧС, церковь, Киевская область, Львовская область, спасатели, Григоровка
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