8 января в Украине горели две церкви, одна из них – архитектурный памятник

"По прибытии спасателей было установлено, что горит купол церкви и перекрытие по всей площади (48 м²)", – сказано в сообщении.

В 8.30 пожар был локализован, а в 9.13 – ликвидирован. Огонь тушили 22 спасателя.

В результате пожара никто не пострадал.

Фото: dsns.gov.ua

ГСЧС сообщает, что этим же утром, в 7.00, горела еще одна церковь – в селе Коростов Львовской области загорелась деревянная колокольня церкви Святой Параскевы Тырновской (УГКЦ). Церковь построена в 1858 году и является архитектурным памятником национального значения.

В 8.21 пожар был локализован, еще через полчаса – ликвидирован.

Огнем уничтожены кровля на площади 30 м², перекрытия, часть стен и церковная атрибутика, но здание церкви и колокольню удалось спасти.

Пожар тушили 17 спасателей, причину возгорания выясняют.