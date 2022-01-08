8 января в Украине горели две церкви, одна из них – архитектурный памятник

В 8.30 пожар был локализован, а в 9.13 – ликвидирован. Огонь тушили 22 спасателя.
В результате пожара никто не пострадал.
ГСЧС сообщает, что этим же утром, в 7.00, горела еще одна церковь – в селе Коростов Львовской области загорелась деревянная колокольня церкви Святой Параскевы Тырновской (УГКЦ). Церковь построена в 1858 году и является архитектурным памятником национального значения.
В 8.21 пожар был локализован, еще через полчаса – ликвидирован.
Огнем уничтожены кровля на площади 30 м², перекрытия, часть стен и церковная атрибутика, но здание церкви и колокольню удалось спасти.
Пожар тушили 17 спасателей, причину возгорания выясняют.